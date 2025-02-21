Защитник сборной России Селезенева рассказала о казусах вокруг своей фамилии

Защитник «Спарта энд К» и сборной России Полина Селезенева в интервью «СЭ» рассказала о своем прозвище в подмосковном клубе и необычной фамилии.

— Я уверен, что тебя где-то миллионов пять раз называли Селезневой. Как ты воспринимаешь это и как борешься с этим?

— Вначале было очень обидно, даже многие знакомые в сфере баскетбола говорили, чтобы поменяла фамилию. Мы с семьей уже начали это воспринимать немножко в шутку, то есть ни за что не поменяю, пусть все учат. Никак с этим не борюсь, просто иногда интересно, как люди пропускают одну букву в моей фамилии.

— А фамилия популярная в ваших краях? Потому что, ну, согласись, Селезневых больше, чем Селезеневых.

— У нас в городе очень много именно Селезеневых. То есть у нас, может быть, одна Селезнева на пятерых Селезеневых.

— Значит, какой-то известный род?

— Не могу сказать точно. Удивительно то, что в Москве я не встречаю Селезеневых.

— А какое прозвище у тебя?

— Меня с детства еще, когда я перешла в «Спарту», начали называть Директором.

— Какая связь?

— Вот так вот. Да, Директор, сокращенно — Диря. Сейчас, когда я перешла в основную команду, уже меньше игроков так называют. Но те, кто со мной с детства, продолжают так называть.

— А почему так называют? Потому что ты главная всегда или что?

— Нет, на самом деле как-то в 12 лет приехала, и тренеры так назвали. Буквально первые мои сборы были.