Защитник «Нижнего Новгорода» Бабурин перенес коронавирус
Защитник «Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Евгений Бабурин перенес заболевание, вызванное коронавирусом, рассказала жена баскетболиста Мария.
«Если совсем коротко, то самая главная новость в нашеи? семье — это то, что все родные наконец выписаны из больниц. Все перенесли COVID-19 с разнои? симптоматикои? и степенью осложнении?. Сеи?час все дома. Ну а мы сегодня получили четыре отрицательных теста на двоих. Супруг перене?с данную заразу совсем бессимптомно, несмотря на контакт с моим братом, которыи? оказался в больнице с осложнением — двусторонней пневмонией, спровоцированной вирусом. Если бы не положительныи? результат теста, я бы даже не поверила сама, что так бывает», — написала супруга Бабурина в Instagram.
Если совсем коротко, то самая главная новость в нашеи? семье- это то, что все родные наконец выписаны из больниц ?? все перенесли ковид с разнои? симптоматикои? и степенью осложнении?. Сеи?час все дома ??ну а мы сегодня получили 4 отрицательных теста на двоих. Супруг перене?с данную заразу совсем бессимптомно, несмотря на контакт с моим братом, которыи? оказался в больнице с осложнением двусторонняя пневмония, которое спровоцировал вирус ? если бы не положительныи? тест, я бы даже не поверила сама, что так бывает, зная что вся семья в больницах ?а мы с Дмитрием стои?ко оборонялись и продолжаем обороняться ? ?( хотя возможно в январе и перенесли, когда мелкии? давал температуру под 40 и мучился ларинготрахеитом — скоро сдадим тесты на антитела, проверим) остался последнии? повторныи? тест у пузыря ?? надо уже заканчивать эту эпопею вирусную #берегите себя п.с. Фото баи? Дмитрии?. Сами в шоке ?