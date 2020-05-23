Защитник «Нижнего Новгорода» Бабурин перенес коронавирус

Защитник «Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Евгений Бабурин перенес заболевание, вызванное коронавирусом, рассказала жена баскетболиста Мария.

«Если совсем коротко, то самая главная новость в нашеи? семье — это то, что все родные наконец выписаны из больниц. Все перенесли COVID-19 с разнои? симптоматикои? и степенью осложнении?. Сеи?час все дома. Ну а мы сегодня получили четыре отрицательных теста на двоих. Супруг перене?с данную заразу совсем бессимптомно, несмотря на контакт с моим братом, которыи? оказался в больнице с осложнением — двусторонней пневмонией, спровоцированной вирусом. Если бы не положительныи? результат теста, я бы даже не поверила сама, что так бывает», — написала супруга Бабурина в Instagram.