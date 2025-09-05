Задержанный во Франции баскетболист Касаткин отказался от экстрадиции в США

Арестованный во Франции российский баскетболист Даниил Касаткин ознакомился с документами, составляющими ордер на его экстрадицию в США, после чего выразил протест против данной процедуры.

«Сегодня днем у нас состоялось слушание с участием прокурора, представляющего Генеральную прокуратуру Парижа. Прокурор уведомил его о различных документах, составляющих ордер на арест, переданный США. Даниил подтвердил, что отказывается от экстрадиции», — цитирует РИА Новости адвоката россиянина Фредерика Бело.

Адвокат отметил, что в представленных США материалах «никаких новых фактов не обнаружено». По его словам, 10 сентября состоится слушание в следственной палате, на котором Касаткину официально будет задан вопрос о его согласии на экстрадицию, а в середине октября суд Парижа рассмотрит дело баскетболиста по существу.

21 июня россиянин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Спортсмен находится под стражей с 23 июня. 27 августа суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении под судебный надзор.