Савукова о вариантах в NCAA: «Хочется сначала в России поиграть и добиться здесь успехов»

Защитник МБА-МГУСиТ и сборной России Юлия Савукова в интервью «СЭ» рассказала о своей баскетбольной мечте.

— Не было желания поехать в NCAA? Были предложения?

— Мне тяжело просто взять и переехать в другую страну. Плюс слабое знание английского языка играет роль. Хочется сначала в России поиграть и добиться здесь успехов.

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие пять лет?

— Наверное, это больше зависит не от меня, а от ситуации в стране. Хотелось бы играть со сборной на чемпионатах мира и Европы и, естественно, попасть на Олимпиаду. А если брать то, что зависит от меня, то очень тяжело думать, что будет через несколько лет. Хочу просто играть в баскетбол, прогрессировать и получать удовольствие от жизни.

— Давай соберем идеального баскетболиста по качествам. Берем игроков из нашей премьер-лиги.

— Игровое мышление — Мария Крымова, техника — Мазик, скорость — Довнар-Запольская, бросок берем у сестер Фролкиных, защиту — у Лиры Маседу.