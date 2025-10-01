Савукова о любимых игроках: «Сью Берд и Алексей Швед»

Защитник МБА-МГУСиТ и сборной России Юлия Савукова в интервью «СЭ» отметила, что довольно редко смотрит женскую НБА и Евролигу.

— Кто нравится вообще в истории женского баскетбола?

— Наверное, Сью Берд. Это лидер, который держит команду в хорошем настрое и берет игру на себя в важные моменты.

— А есть любимые баскетболисты?

— Из русских нравится Алексей Швед, из легионеров — Патрик Миллер и Алекса Аврамович. Мои любимые игроки в НБА — Коби Брайант и Кайри Ирвинг.

— Как тебе наши девушки в НБА? Как оцениваешь их присутствие там?

— Я очень рада за наших игроков, что они показывают отличный баскетбол и могут давать конкуренцию в других странах.

— Смотришь ли WNBA и/или женскую Евролигу?

— Довольно редко, больше нравится смотреть наш чемпионат и своих соперников.