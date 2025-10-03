Баскетбол
Сегодня, 00:20

«Ни единого друга». Стало известно, как умер легендарный баскетболист Сергей Белов

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Сергей Белов.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об обстоятельствах смерти легендарного Сергея Белова.

— Мы что понять не можем. Сергей Белов так за собой следил. Вдруг умирает, не дотянув до 70.

— Вот, смотрите сюда — что должен был Белов сделать (показывает на кардиостимулятор). Он был страшный противник любых лекарств. Помню, на Олимпиаде-80 игрокам в обязательном порядке прописали «Инозие-Ф». Японские таблетки. Из Токио прислали как стимулятор сердечной мышцы. Так Белов отдал их мне.

— Что сказал?

— «Такой ерундой не занимаюсь. Лучше пойду в зал. Мой организм сам справится». Был уверен, что, когда качаешь мышцы на руках, параллельно качается сердечная.

— Заблуждался?

— На превышении сердечного пульса она убивается! Ее надо кормить сильнее, чем трицепс.

— Значит, штанга во вред сердцу?

— В его возрасте — разумеется! Он же умер, не дожив четырех месяцев до 70. Конечно, нужно было сойти со штанги. А он качался до последнего дня. Считал, это от болезней убережет. У себя в пермской квартире брился, упал — и все.

— Ничто не предвещало?

— Понимаете... Белов был невероятно терпеливый, замкнутый, ни с кем не делился ни секретами, ни планами. Сам по себе. Очень близко с ним не сойтись. Никто в стране не мог сказать: «Я на короткой ноге с Беловым».

— Ни одного друга?

— Ни единого.

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Сборная России по баскетболу
Сергей Белов
«Очень слабый тренер». Баскетболист Петраков критически отозвался о легендарном Гомельском

