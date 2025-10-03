Баскетбол
Сегодня, 13:00

Виктор Петраков — о самом высоком баскетболисте СССР: «Физика» нулевая. Сердце осталось на уровне 10-летнего ребенка»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Сизоненко.
Фото Федор Алексеев

Экс-форвард ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал об Александре Сизоненко, самом высоком баскетболисте Советского Союза.

— Сизоненко рос до конца жизни — и умер, вымахав до 250 см. Попал в Книгу Гиннесса. На площадке с ним пересекались?

— Конечно. Я его держал. Баскетболист он никакой. Начинаешь бодаться — падает. Его поднимают всей командой. Смех!

— Функционально не готов?

— «Физика» нулевая. Сердце осталось на уровне 10-летнего ребенка. Как нам говорили, совсем маленькое. Когда ленинградцы нашли Сизоненко, обрадовались. Думали — сейчас порвут всех в мире. Начали нагружать, а у него обмороки.

— По общему развитию был нормальный?

— Вполне. Добродушный, увалень такой. Тренироваться ему вообще было противопоказано по менталитету. «Да ну... Что они меня гоняют?» — «Тебе же платят». — «Это да. А что я еще могу? Библиотекарем идти, с верхних полок доставать?»

Виктор Петраков.
Виктор Петраков
  • Симон Вирсаладзе

    Чота у Петракова все никакие

    03.10.2025

  • Фирсыч

    Я не помню, чтобы Сизоненко падал. Выходил, как правило, во втором тайме. Зрители всегда встречали его аплодисментами, кричали "малыш, давай!"...

    03.10.2025

    Очередное слушание по делу российского баскетболиста Касаткина во Франции пройдет 8 октября

