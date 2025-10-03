«Кондрашин говорил Саше Белову: «Ты баран, урод, тебе зубы выбью, кости переломаю...» Раскрыт разговор легенд советского баскетбола

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал о знаменитых тренерах — Владимире Кондрашине и Александре Гомельском.

— Выходит, Кондрашин далеко не простой человек?

— Вы не представляете, как он разговаривал со своими. С тем же Сашей Беловым: «Ты баран, урод, я тебе зубы выбью, кости переломаю...» Я услышал — чуть на пол не сел. Это своему любимому воспитаннику! Как общался с запасными, вам лучше не знать.

— Говорили, он матом никогда не ругался.

— Ага... Ха-ха! Виртуоз!

— А от Гомельского слышали слова, которые простить трудно?

— Нет. Он много не говорил. Стратег, умнейший человек. Что-то не понимал — но знал, на какие точки давить. Никогда не оскорблял до предела.

— До ругательств Кондрашина не опускался?

— Да вы что! Ни одного игрока мудаком не назвал.

— Это поразительно. Между делом узнаем, что Гомельский был как человек деликатнее Кондрашина.

— Тут даже разговора нет! К примеру, в мой адрес Гомельский мог по-пацански высказаться: «Ну че ты губы развесил?!» Матерком добавлял, любил это дело. Но никаких оскорблений.