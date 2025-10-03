Баскетбол
Сегодня, 08:00

«Симпатичный двухметровый мулат с зелеными глазами». Был назван донор спермы для сына баскетболистки Петраковой

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Анна Петракова с сыновьями Эриком (слева) и Хартом.
Фото Личный архив Виктора Петракова

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о внуках, которые родились в Америке в браке его дочери Анны с Кэндис Паркер (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено. — Прим. «СЭ»).

— Старшему, Эрику, три с половиной года. Младшему, Харту, — полтора.

— Кто отец?

— Кэндис и Аня долго выбирали донора, внимательно изучали анкеты. Каждая — на 16 страниц. Когда определились, прислали фото. Симпатичный мулат с зелеными глазами. Высокий, под два метра. Играл в волейбол. Но он не знает, кому его сперма досталась. В США подобная информация строго засекречена.

— И младший от него?

— Да. А яйцеклетка уже от Кэндис. Рожала снова Аня. У Паркер после первой беременности какие-то проблемы, выносить ребенка не может. Харт — черненький, Эрик посветлее. Оба довольно высокие для своего возраста. Не удивлюсь, если баскетболистами станут. Есть в кого.

— На свадьбе вы были?

— Нет. Аня приглашала, но я не поехал. Даже не поздравил. Она обиделась. Но сейчас у нас все нормально. Созваниваемся, шлет фото, видео. В гости зовет. Мне и Кэндис говорит: «Приезжайте! Захотите насовсем остаться — мы за. Купим вам дом рядышком».

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»
  bvp

    Тьфу. Для отца мало, что может быть хуже.

    03.10.2025

    • Баскетболист Петраков заявил об инфаркте после новости о нетрадиционных отношениях его дочери

