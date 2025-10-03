Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 10:30

Виктор Петраков — о Сергее Белове: «В 30 лет он стал в три раза более классным баскетболистом, чем был»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Сергей Белов.
Фото Игорь Уткин

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном Сергее Белове.

— Был ли в том ЦСКА человек, который на всякое слово Гомельского отыскивал свое?

— Белов. Обычно споры касались распределения ответственности в комбинациях. Серега настаивал: любая должна завершаться им. А он уже решит, что делать.

— Бросать или отдавать?

Да. До 1974-го Белов вообще не пасовал. Никогда!

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

— Почему?

— На своем балконе тренировал левую ногу, первый шаг. За счет него все и делал. Левая-то была феноменальная. У классного боксера никто не видит начало удара. А у Белова не видели начало выхода, поэтому и не могли сдержать. Серега сам ловил момент старта защитника, тут же набирал сумасшедшую скорость. Соперники на нем концентрируются. Ну Белов же! А он дает резкий тормоз на две ноги, вылетает на метр — и по большой траектории бьет.

— Что же случилось в 1974-м? Гомельский внес коррективы?

— Нет. Белов сам дошел. Ему исполнилось 30 лет — повзрослел. Выходит на щит, на него трое бросаются. Значит, наши двое свободны. Отдает либо Жару, либо Жене Коваленко. Уже все очки набирают, а не один Белов.

— Гомельский к нему прислушивался в спорах?

— Да. А когда тот начал скидывать мячи, у ЦСКА совсем другая игра пошла. В 30 лет Белов стал в три раза более классным баскетболистом, чем был. Правда, в защите отдыхал.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Петраков
Сергей Белов
Читайте также
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Были раскрыты цифры гигантских зарплат для иностранных звезд в российском женском баскетболе

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости