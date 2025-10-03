Виктор Петраков — о Сергее Белове: «В 30 лет он стал в три раза более классным баскетболистом, чем был»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о легендарном Сергее Белове.

— Был ли в том ЦСКА человек, который на всякое слово Гомельского отыскивал свое?

— Белов. Обычно споры касались распределения ответственности в комбинациях. Серега настаивал: любая должна завершаться им. А он уже решит, что делать.

— Бросать или отдавать?

— Да. До 1974-го Белов вообще не пасовал. Никогда!

— Почему?

— На своем балконе тренировал левую ногу, первый шаг. За счет него все и делал. Левая-то была феноменальная. У классного боксера никто не видит начало удара. А у Белова не видели начало выхода, поэтому и не могли сдержать. Серега сам ловил момент старта защитника, тут же набирал сумасшедшую скорость. Соперники на нем концентрируются. Ну Белов же! А он дает резкий тормоз на две ноги, вылетает на метр — и по большой траектории бьет.

— Что же случилось в 1974-м? Гомельский внес коррективы?

— Нет. Белов сам дошел. Ему исполнилось 30 лет — повзрослел. Выходит на щит, на него трое бросаются. Значит, наши двое свободны. Отдает либо Жару, либо Жене Коваленко. Уже все очки набирают, а не один Белов.

— Гомельский к нему прислушивался в спорах?

— Да. А когда тот начал скидывать мячи, у ЦСКА совсем другая игра пошла. В 30 лет Белов стал в три раза более классным баскетболистом, чем был. Правда, в защите отдыхал.