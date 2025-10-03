Баскетбол
Сегодня, 18:30

Баскетболист Петраков — о том, как Сергей Белов стал невыездным: «Докладную написал Гомельский. С подачи Мышкина»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Виктор Петраков.
Фото Юрий Голышак

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал, при каких обстоятельствах легендарный Сергей Белов оказался невыездным.

— За что его на семь лет сделали невыездным?

— Как-то в Бразилии познакомился с Николаем Бедриным. Тот родился в Харбине, в семье белоэмигрантов, позже перебрался в Южную Америку. Сборная СССР часто туда приезжала. Парень обожал баскетбол, приходил на матчи, общался с нашими игроками, что-то дарил. Серега отзывался о нем с восторгом. Приглашал в Союз, где Николай ни разу не был. Наконец оформил визу, прилетел.

— Это какой год?

— 1982-й. Они гуляли по городу, ходили в рестораны. Однажды вечером собрались у Белова дома — Серега, его вторая жена Лида, Мышкин и Николай. Посидели, выпили, разошлись. Через неделю Серегу вызывают в КГБ: «Бедрин — враг, работает на ЦРУ, ты договаривался с ним свалить из страны...»

— Боже.

— Белов в ступоре: «Да не было такого!» Потом долго пытался понять, кто же стукнул. Мне говорил, что о визите Николая знали только он с Лидой и Мышкин. Но Князь клялся-божился: «Это не я!» Еще и на Лиду намекал: «Может, она настрочила?»

— Странная версия.

— Абсолютно бредовая. Правда вскрылась годы спустя. Написал докладную Гомельский. С подачи Мышкина. А почему?

— Теряемся в догадках.

— После Олимпиады-80 Белов закончил карьеру. Возглавил ЦСКА, в первый же сезон привел команду к золотым медалям. И вообще — фигура, гордость страны! А Гомельский эту Олимпиаду проиграл. Увидел в Белове-тренере серьезного конкурента — и перестраховался.

— Теперь понятно, почему Белов его возненавидел.

— Да-да, именно из-за этой истории. Гомельского он так и не простил.

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

Виктор Петраков
«Кондрашин говорил Саше Белову: «Ты баран, урод, тебе зубы выбью, кости переломаю...» Раскрыт разговор легенд советского баскетбола

