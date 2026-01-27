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27 января, 10:45

Видмер рассказала, чем нынешнее поколение баскетболисток отличается от тех, кто играл 10-15 лет назад

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Чемпионка Европы-2011 и чемпионка Евролиги-2017, центровая «Ники» Татьяна Видмер в интервью «СЭ» отметила, что за последние 20 лет методика тренировок заметно изменилась.

— Чем нынешние игроки отличаются от тех, кто играл 10-15 лет назад?

— В наше время, если у тебя что-то болит, температура или насморк, ты стиснул зубы, замотался, укололся и пошел играть. Ты не можешь подвести команду, веришь, что даже в «трупном» состоянии сможешь помочь. Сейчас подход более человечный: если заболел, лежи дома, береги здоровье. Это хорошо, но, кажется, некоторые этим пользуются, чтобы облегчить себе жизнь.

— Как оцениваешь влияние соцсетей на баскетбол? Это помощь, просто инструмент или что-то еще?

— Не скажу, чтобы соцсети прямо помогали развитию. Скорее всего, это дополнительная возможность. Люди могут следить за тем, что им интересно. Кому-то важен баскетбол как спорт, кому-то — личная жизнь игроков, иные аспекты. Соцсети дают широкий выбор контента, но не являются главным драйвером популяризации.

— За 20 лет в профессиональном спорте методика тренировок заметно изменилась? В какую сторону, как ты думаешь?

— Однозначно в лучшую. Возьмем физическую подготовку: раньше, например, в сборной с Калью Дональдовичем Корстином мы бегали фартлек до тошноты, поднимая общую выносливость. Сейчас доказано, что ту же кондицию можно набрать в игровой форме — прямо в баскетбольном зале. Ключевое изменение — переход к индивидуальному подходу. Раньше был усредненный метод: все выполняли одинаковую работу, «под одну гребенку». Теперь же учитывают особенности каждого игрока. Для меня это особенно ощутимо: я уже не могу пробежать рывок как 20-летняя. Но благодаря индивидуальному подходу нахожу свои сильные стороны и вношу вклад в командный успех, — сказала «СЭ» Видмер.

В своей карьере Видмер успела поиграть в «Вологде-Чеваката», УГМК, в московском и курском «Динамо», «Енисее» и «Нике».

Татьяна Видмер.«Помните, в глазах у Скруджа были баксы? А у меня — медали». Видмер — о том, как продолжать доминировать в 40 лет

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Татьяна Видмер
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