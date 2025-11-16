Российские баскетболистки уступили сборной Венгрии в товарищеском матче

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от Венгрии в товарищеском матче — 61:70 (20:17, 7:15, 18:16, 16:22).

Встреча прошла в Секешфехерваре (Венгрия). Самым результативным игроком матча стала россиянка Анастасия Олаири Косу, которая набрала 17 очков. У венгерской команды больше всех очков на счету Вираг Циллы Киш (16).

В понедельник, 17 ноября, женские сборные России и Венгрии проведут еще один матч. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.