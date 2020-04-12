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Василий Карасев назначен помощником главного тренера женского «Динамо» из Курска

12 апреля 2020, 23:25
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Экс-тренер петербургского «Зенита» Василий Карасев назначен на должность помощника главного тренера курского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

48-летний специалист возглавлял петербургский клуб с 2014 года. Вместе с сине-бело-голубыми Карасев трижды становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ, а также стал лучшим тренером лиги сезона-2015/16. В декабре 2018-го Карасев разорвал контракт с «Зенитом».

Курское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата России, уступив в финальной серии УГМК.

Дополнительная информация:

https://kurskbasket.ru/?-----------------------------------------------------20

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