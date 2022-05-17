Василий Карасев назначен главным тренером МБА

Заслуженный тренер России Василий Карасев назначен на пост главного тренера мужской команды МБА, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 51-летний специалист возглавлял женское курское «Динамо», выиграв с командой первый титул чемпионов России в истории клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт с тренером будет рассчитан на два года.

С 2014 по 2018 год Карасев был наставником «Зенита». В сезоне-2015/16 его признали лучшим тренером Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что баскетбольные клубы МБА, «Руна», оба из Москвы, екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара» подали заявки на вступление в Единую лигу ВТБ. Совет лиги 14 июня рассмотрит заявки команд.