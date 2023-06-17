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Сегодня, 17:06

В «Зените» допустили возможность пригласить Моню на работу

Алина Савинова
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что российский форвард Сергей Моня может продолжить сотрудничество с петербургским клубом.

«Я думаю, что там, где Сергей Моня, всегда победа, командный дух и все, чем он всегда славился. Он является капитаном и на площадке, и в раздевалке, его роль в нашем первом чемпионстве, естественно, очень большая. Команда, которая билась, боролась, добилась того, чего очень долго ждали болельщики. Я думаю, что время покажет, но вполне возможно, что мы продолжим сотрудничество, Сергей будет немного в другой роли», — приводит ТАСС слова Церковного.

Моня выступал за «Зенит» с 2022 года. 13 июня пресс-служба петербургского клуба сообщила, что баскетболист завершил карьеру.

40-летний спортсмен является чемпионом Европы 2007 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.

Источник: https://tass.ru/sport/18047471
БК Зенит
Сергей Моня
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