В «Зените» допустили возможность пригласить Моню на работу

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что российский форвард Сергей Моня может продолжить сотрудничество с петербургским клубом.

«Я думаю, что там, где Сергей Моня, всегда победа, командный дух и все, чем он всегда славился. Он является капитаном и на площадке, и в раздевалке, его роль в нашем первом чемпионстве, естественно, очень большая. Команда, которая билась, боролась, добилась того, чего очень долго ждали болельщики. Я думаю, что время покажет, но вполне возможно, что мы продолжим сотрудничество, Сергей будет немного в другой роли», — приводит ТАСС слова Церковного.

Моня выступал за «Зенит» с 2022 года. 13 июня пресс-служба петербургского клуба сообщила, что баскетболист завершил карьеру.

40-летний спортсмен является чемпионом Европы 2007 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.