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Сегодня, 21:41

В США считают, что баскетболистку Грайнер незаконно удерживают в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Власти США официально признали баскетболистку Бриттни Грайнер, подозреваемую в контрабанде наркотических средств, «незаконно удерживаемой» российскими властями и подключают к переговорам о ее освобождении профильного спецпредставителя президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ESPN.

В переговорах по возвращению Грайнер в США согласился принимать участие бывший посол Соединенных Штатов в ООН Билл Ричардсон, который уже имеет опыт работы в качестве посредника.

Двукратную олимпийскую чемпионку, гражданку США Бриттни Грайнер, последнее время выступавшую за екатеринбургский УГМК, задержали в Шереметьево в конце февраля.

У нее были найдены картриджи для вейпов с гашишным маслом. В России оно считается наркотиком, а в США легализовано во многих штатах. В последний раз арест ей продлили до 19 мая.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220503/grayner-1786691660.html
БК УГМК
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