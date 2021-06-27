В сборной России объяснили решение не включать Гафурова и Квитковских в состав на олимпийскую квалификацию

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич объяснил решение не включать форвардов Филиппа Гафурова и Антона Квитковских в окончательный состав на квалификацию Олимпиады.

«Это всегда сложный выбор, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. - Может быть, в этот раз выбор был чуть проще из-за травмы Гафурова. Мы надеялись, что он будет в составе, и по структуре команды было бы правильнее, чтобы он был с нами. К сожалению, Филипп не смог восстановиться, поэтому приняли такое решение.

Что касается Антона Квитковских – он хорошо проявлял себя в тренировочном процессе. Ему немного не хватает опыта, или новой системы, или мы ему не дали достаточно шансов. Решили, что за ним будущее. Будем на него надеяться».

20-летний Квитковских - форвард «Автодора», за который он в минувшем сезоне сыграл 21 матч, набирая в среднем 5,8 очка, делая 3,2 подбора, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота.

20-летний Гафуров сыграл 8 матчей за ЦСКА-2.

Первый матч олимпийского квалификационного турнира пройдет 30 июня, начало - в 17:30 (мск). Россияне сыграют против сборной Мексики.