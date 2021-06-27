В сборной России объяснили решение не включать Гафурова и Квитковских в состав на олимпийскую квалификацию
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич объяснил решение не включать форвардов Филиппа Гафурова и Антона Квитковских в окончательный состав на квалификацию Олимпиады.
«Это всегда сложный выбор, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. - Может быть, в этот раз выбор был чуть проще из-за травмы Гафурова. Мы надеялись, что он будет в составе, и по структуре команды было бы правильнее, чтобы он был с нами. К сожалению, Филипп не смог восстановиться, поэтому приняли такое решение.
Что касается Антона Квитковских – он хорошо проявлял себя в тренировочном процессе. Ему немного не хватает опыта, или новой системы, или мы ему не дали достаточно шансов. Решили, что за ним будущее. Будем на него надеяться».
20-летний Квитковских - форвард «Автодора», за который он в минувшем сезоне сыграл 21 матч, набирая в среднем 5,8 очка, делая 3,2 подбора, 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота.
20-летний Гафуров сыграл 8 матчей за ЦСКА-2.
Первый матч олимпийского квалификационного турнира пройдет 30 июня, начало - в 17:30 (мск). Россияне сыграют против сборной Мексики.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38096/obyavlen-sostav-sbornoj-rossii-na-olimpijskuyu-kvalifikaciyu
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