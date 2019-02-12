В России появился новый спортивный телеканал. Он создан при участии РФБ

Российская федерация баскетбола выступила одним из учредителей нового круглосуточного спортивного телеканала "Мир баскетбола", который будет распространяться по каналам операторов спутникового и кабельного вещания.

– Для нас это очень важное событие, нам не хватает телевизионной площадки, где бы баскетболу были посвящены 24 часа в сутки, – сказал глава РФБ Андрей Кириленко. – Мы бы хотели, чтобы зритель имел доступ к большому количеству соревнований, начиная с национальной сборной и заканчивая детскими турнирами. И в данном случае у нас будет возможность влиять на сетку программ телеканала. Чего нет при сотрудничестве с федеральным ТВ, там мы получаем то, что дают.

Генеральным директором "Мира баскетбола" стал Егор Борисов, главным редактором назначен Андрей Лукьянов. Для проведения трансляций канал планирует приглашать ведущих баскетбольных комментаторов страны. Уже сейчас "Мир баскетбола" доступен подписчикам "НТВ плюс" и "МТС ТВ", ведутся переговоры со всеми главными операторами кабельного и спутникового ТВ в стране.

Канал уже ведет вещание в тестовом режиме – сейчас большую часть его программы составляют записи исторических матчей сборной России за последние десятилетия, включая, например, победный финал Евробаскета-2007.

– Можно сказать, что российский баскетбол обрел свой дом на телевидении, – подчеркнул Борисов. – Долгое время он освещался неполно, сейчас мы начинаем эту проблему решать. Также мы планируем показывать и зарубежные турниры – ведем переговоры с испанской лигой, в ближайшие выходные планируется показ Кубка короля. В дальнейшем планируем освещать и баскетбол 3х3, и различные мероприятия РФБ. Наша главная задача – максимально широко распространять баскетбол на территории России. По статистике, кабельным ТВ в стране охвачено 47 миллионов домохозяйств, и возможности доступа к аудитории достаточно большие.

При этом, по словам Борисова, сетка вещания не будет состоять из одних только трансляций – на канале планируется показывать и документальные фильмы и передачи, посвященные различным игрокам, историческим и текущим событиям, и ток-шоу, и развлекательные передачи (Антон Бабошин)