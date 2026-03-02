В РФБ рассказали о предстоящих международных матчах сборных России

Исполнительный директор, генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок в разговоре с «СЭ» отметил, что резервные сборные России не останутся без международной практики.

«Российско-китайские молодежные игры в Калининграде (пройдут 24-31 мая) станут вторым турниром для Елены Барановой на посту главного тренера женской сборной U-17, — подчеркнул «СЭ» Дячок. — В 2023-м команда U-16 уже выступала на этих играх. Тогда наши команды выиграли пять матчей из шести. Китай всегда был серьезным соперником на этом возрастном уровне, поэтому хочется увидеть качественный спарринг. После окончания сезона ДЮБЛ у игроков будет достаточно времени для восстановления и подготовки к этому турниру.

Что касается других резервных сборных, то РФБ изучает различные варианты товарищеских матчей для сборных U-16, U-18 и U-20. Запланированы выездные встречи с командами из Сербии и Венгрии, есть вероятность, что сыграем с соперниками из Азии. Ведем коммуникацию со сборными Швейцарии и Словении. С ними получились хорошие игры в прошлом году, хотелось бы повторить».

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