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В РФБ прокомментировали освобождение Даниила Касаткина

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Даниил Касаткин.
Фото Global Look Press

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал «СЭ» новость об освобождении баскетболиста Даниила Касаткина из французской тюрьмы.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США и находился под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки.

В четверг, 8 января, адвокат спортсмена Фредерик Бело сообщил, что ночью Касаткина выпустили из тюрьмы и он уже прилетел в Москву.

«Освобождение Даниила, безусловно, лучшая новость в новом году, да и в старом, наверное, тоже. Звучит как маленькое чудо, учитывая, какие были решения и прогнозы. Поэтому поздравляю от всей души родных и близких Даниила с тем, что он вернулся домой. И, конечно же, уважение и признательность всем причастным к освобождению защитника МБА-МАИ. Всем адвокатам, МИД РФ, ну и вообще всем, кто принимал участие в освобождении и возвращении его домой», — заявил «СЭ» Дячок.

29 октября суд Парижа постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче Касаткина. В Штатах спортсмену могло грозить до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве. Как заявил адвокат баскетболиста Фредерик Бело, премьер Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции россиянина в США, несмотря на решение суда.

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Даниил Касаткин
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