В Перми прошел Матч друзей и мастер-класс Кириленко

В выходной день на Fonbet Кубке дружбы в Перми прошел мастер-класс для детей с нарушениями здоровья под эгидой проекта «тихий!баскетбол», в котором принял участие глава РФБ Андрей Кириленко. Также занятие провели известные в прошлом баскетболисты сборной России Виталий Фридзон, Николай Падиус, Сергей Моня.

А после окончания мастер-класса все они, включая Кириленко, сыграли в традиционном Матче друзей. В составах команд «Урал» и «Грейт» на паркет вышли в том числе чемпионка Европы и призер Олимпийских игр Наталья Водопьянова, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, глава Федерации баскетбола Венесуэлы Хенсони Коэлло, чемпионы Европы Николай Падиус и Сергей Моня, призеры чемпионата мира Евгений и Захар Пашутины, олимпийская чемпионка Светлана Антипова, глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

— От таких игр всегда получаю удовольствие, хотя что-то в первой половине я много мазал, — сказал Кущенко. — Очень важно, что вместе с известными баскетболистами на паркет выходят дети. В команде соперников играла девочка, Юлиана Гусева, так она вообще не промахивается. Такая рука, можно сразу клубам брать на заметку. Конечно, они волнуются, но когда другая девчонка забила трехочковый, ее поддерживал весь зал. Вот так и прививается в Перми баскетбольный ДНК. С такой поддержкой многое получается. Играли, как будто и тренируемся вместе, все по-настоящему. Большое спасибо Перми, что принимают, организуют такие турниры — и матчи, и шоу, и мастер-классы, в том числе «тихий! баскетбол», детские, юношеские.

Напомним, что в заключительный день международного турнира в Перми сыграют Венесуэла и «Парма-М», и в главном матче сойдутся сьорная Россия и основная команда «Пармы».