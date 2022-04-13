В Белом доме прокомментировали возможное возвращение пойманной с наркотиками американской баскетболистки

Псаки заявила, что отношения США и России могут помешать вернуть задержанную баскетболистку Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в аэропорту Шереметьево.

Двукратная олимпийская чемпионка была задержана еще в феврале, но информация о случившемся обнародована только 5 марта, когда решение об аресте Грайнер принял суд.

Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

«История взаимоотношений наших стран может повлиять на возможность вернуть граждан США домой», — цитирует Псаки BBC.

31-летняя Грайнер — чемпионка женской НБА и шестикратная чемпионка России в составе УГМК, за который центровая ростом 206 см выступала с 2015 года.