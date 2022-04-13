В Белом доме прокомментировали возможное возвращение пойманной с наркотиками американской баскетболистки
Псаки заявила, что отношения США и России могут помешать вернуть задержанную баскетболистку Грайнер
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки высказалась об аресте американской баскетболистки Бриттни Грайнер в аэропорту Шереметьево.
Двукратная олимпийская чемпионка была задержана еще в феврале, но информация о случившемся обнародована только 5 марта, когда решение об аресте Грайнер принял суд.
Ее обвинили в контрабанде наркотиков. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.
«История взаимоотношений наших стран может повлиять на возможность вернуть граждан США домой», — цитирует Псаки BBC.
31-летняя Грайнер — чемпионка женской НБА и шестикратная чемпионка России в составе УГМК, за который центровая ростом 206 см выступала с 2015 года.
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