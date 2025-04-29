Баскетбол
29 апреля, 15:30

«Уралмаш» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» и «Локомотив» встретятся в плей-офф Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Уралмаш» и «Локомотив-Кубань» встретятся в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ во вторник, 29 апреля. Игра пройдет во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч! Игра» и «Матч! Страна», а также сайт matchtv.ru.

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Локомотива». 22 апреля краснодарцы одержали победу со счетом 97:65, 24 апреля уступили со счетом 66:75, а 27-го числа вновь выиграли (112:68).

«Локомотив» занял четвертое место в регулярном чемпионате, одержав 32 победы в 44 матчах. «Уралмаш» финишировал пятым с 24 победами.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА, в финале-2024 армейцы победили УНИКС.

