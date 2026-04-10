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10 апреля, 19:14

УНИКС обыграл «БЕТСИТИ Парму» и вышел в финал турнира Basket Cup

Руслан Минаев

УНИКС обыграл «БЕТСИТИ Парму» в полуфинале международного турнира Basket Cup.

Встреча завершилась со счетом 104:83 в пользу казанцев. «Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал Брэндан Адамс из «БЕТСИТИ Пармы», набравший 28 очков. В составе победителей больше всех очков на счету Андрея Лопатина (24).

В другом полуфинале сыграют «Зенит» и ЦСКА. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 12 апреля.

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БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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