УНИКС обыграл «БЕТСИТИ Парму» и вышел в финал турнира Basket Cup

УНИКС обыграл «БЕТСИТИ Парму» в полуфинале международного турнира Basket Cup.

Встреча завершилась со счетом 104:83 в пользу казанцев. «Финал четырех» первого в истории Basket Cup проходит в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал Брэндан Адамс из «БЕТСИТИ Пармы», набравший 28 очков. В составе победителей больше всех очков на счету Андрея Лопатина (24).

В другом полуфинале сыграют «Зенит» и ЦСКА. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 12 апреля.