Ухов пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019. Он пропустит сбор национальной команды из-за травмы ноги, сообщает официальный сайт РФБ.

Напомним, что баскетболист ЦСКА получил травму левой ноги после неудачного приземления в первом финальном матче Единой лиги ВТБ с "Химками" 5 июня. По результатам медобследования перед началом сбора в Новогорске Ухову рекомендовано длительное восстановление, исключающее участие игрока в тренировках, контрольных матчах и самом чемпионате мира.

Сборная России попала в группу с командами Нигерии, Аргентины и Кореи. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.