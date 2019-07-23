Ухов пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019. Он пропустит сбор национальной команды из-за травмы ноги, сообщает официальный сайт РФБ.
Напомним, что баскетболист ЦСКА получил травму левой ноги после неудачного приземления в первом финальном матче Единой лиги ВТБ с "Химками" 5 июня. По результатам медобследования перед началом сбора в Новогорске Ухову рекомендовано длительное восстановление, исключающее участие игрока в тренировках, контрольных матчах и самом чемпионате мира.
Сборная России попала в группу с командами Нигерии, Аргентины и Кореи. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября.
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https://russiabasket.ru/news/35934/ivan-uxov-ne-primet-uchastiya-v-sbore-nacionalnoj-komandy?fbclid=IwAR1J8eiE2BF6WCLjJHTvLlQDpXDMVsMXfQnbKHDMQEDakP_A2dKUJIPVy74