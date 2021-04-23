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УГМК обыграл курское «Динамо» в первом матче финальной серии премьер-лиги

18:47
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УГМК 23 апреля на своей площадке в первом матче финальной серии женской премьер-лиги обыграл курское «Динамо» — 89:81.

Самым результативным игроком встречи стала американская легионерка хозяев Бреанна Стюарт, в активе которой 27 очков и 8 подборов.

Второй матч серии, которая длится до трех побед, пройдет в субботу, 24 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 15.00 (мск).

Премьер-лига. Женщины

Финал

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо К» (Курск) — 89:81 (28:23, 26:18, 21:20, 14:20)

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