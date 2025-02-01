Баскетболистки УГМК в третий раз подряд выиграли Кубок России

Екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России по баскетболу. В финале команда обыграла курское «Динамо» со счетом 89:63.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка УГМК Александрия Бентли, набравшая 28 очков.

Третье место в Кубке России занял московский МБА-МГУСиТ, который победил клуб «НИКА-Лузалес» из Сыктывкара (66:56)

Уральские баскетболистки в третий раз подряд выиграли Кубок России. Всего они побеждали на этом турнире 12 раз.