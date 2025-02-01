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Сегодня, 16:07

Баскетболистки УГМК в третий раз подряд выиграли Кубок России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России по баскетболу. В финале команда обыграла курское «Динамо» со счетом 89:63.

Самым результативным игроком встречи стала баскетболистка УГМК Александрия Бентли, набравшая 28 очков.

Третье место в Кубке России занял московский МБА-МГУСиТ, который победил клуб «НИКА-Лузалес» из Сыктывкара (66:56)

Уральские баскетболистки в третий раз подряд выиграли Кубок России. Всего они побеждали на этом турнире 12 раз.

БК УГМК
ЖБК Динамо (Курск)
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