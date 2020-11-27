У двух членов сборной России не подтвердился коронавирус

Сборная России, находящаяся в «пузыре» второго квалификационного «окна» Евробаскета-2022, утром приступила к тренировкам в полном составе. Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, вчера прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу, сообщает сайт РФБ.

Теперь в составе главной команды страны — все 13 игроков, приехавших в Таллин. Завтра, 27 ноября сборная России проведет первый матч «пузыря» в Таллине — против, а 30 ноября сыграет с Италией.