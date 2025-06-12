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12 июня 2025, 00:30

Сборная России дважды проиграла Турции

Евгений Козинов
Корреспондент

Женская сборная России провела два товарищеских матча против Турции в Стамбуле. Обе игры закончились поражениями российской команды — 66:68 и 53:75.

В первом матче у россиянок самой результативной стала Юлия Савукова — 14 очков, 6 подборов, 4 результативные передачи и 2 блок-шота, а во втором — Елизавета Астахова, которая запсала на свой счет 10 очков, 5 перехватов, 3 подбора, 3 результативные передачи и 2 блок-шота.

Товарищеские матчи

Женщины

Турция — Россия — 68:66 (16:13, 17:16, 13:18, 22:19)

Т: Маккоуэн (16), Шеньюрек (14).

Р: Савукова (14), Сиразутдинова (12), Эльберг (8), Кучина (8).

Турция — Россия — 75:53 (22:12, 15:10, 28:17, 10:14)

Т: Маккоуэн (16), Эрдоган (13), Узун (10).

Р: Люлина (11), Астахова (10), Яковлева (9).

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Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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