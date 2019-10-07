Тренерский совет РФБ предложил Ковалева на пост тренера женской сборной

Тренерский совет Российской федерации баскетбола предложил кандидатуру Александра Ковалева на пост главного тренера женской сборной, сообщает РИА «Новости».

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что немец Олаф Ланге покидает пост главного тренера сборной России. Основными кандидатами на вакантный пост, помимо Ковалева, являются Элен Шакирова и Дмитрий Донсков.

Женская сборная России в июле заняла шестое место на чемпионате Европы и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпийские игры. 14 ноября россиянки проведут в Оренбурге первый матч отборочного турнира к Евробаскету-2021 с командой Боснии и Герцеговины.