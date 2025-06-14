Тренер УГМК высказался о травме фигуриста Галлямова

Врач-реабилитолог и тренер по ОФП баскетбольного клуба УГМК Александр Лисичкин в интервью «СЭ» отметил, что имеет опыт работы с восстановлением травм представителей фигурного катания.

— Мы неоднократно говорили с вами про лицо российского фигурного катания — Александра Галлямова, не так давно получившего неприятную травму.

— Если Саша считает, что я могу ему помочь, то я с большим удовольствием. У меня есть опыт работы с фигуристами. Специфика этого вида спорта не очень далека от баскетбола в плане приземления и выпрыгивания с поворотами. Плюс у них это все еще, конечно, гипертрофировано за счет амплитуды и частоты.

Для меня это в принципе какая-то фантастика. Никогда не могу сказать дистанционно, чем я могу помочь. Могу помочь тем, что могу на него посмотреть, протестировать, дать рекомендации по обследованию и дальше начать с ним работать в рамках информации, которую собрал.