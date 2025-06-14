Тренер УГМК объяснил отставание российских баскетболисток в техническом плане

Врач-реабилитолог и тренер по ОФП баскетбольного клуба УГМК Александр Лисичкин в интервью «СЭ» высказал свое мнение, что российские игроки не уступают по физической силе американкам.

— В чем отличия в отношении к работе, к восстановлению и к своему организму у легионеров и у наших девчонок?

— Могу сравнить только на примере игроков, с которыми работаю. На мой взгляд, различий нет. Игроки сами задают себе уровень, и очень высокий уровень. Игроки не игнорируют вещи, которые мы с ними обсуждаем, а некоторые детали, например, я могу даже подсматривать у них и вводить в свои правила.

— Почему наши топовые игроки, например Беглова, Данилочкина, Белякова, играли до возраста 36+, оставаясь на высоком уровне?

— Потому что талант сочетается с работоспособностью и большим желанием. Причин разваливаться вокруг полно. Вредные привычки, плохое окружение, плохое спортивное воспитание в плане баскетбола. Для меня 36-37 лет — возраст, когда игрок здорово играет, тот возраст, когда ты можешь эффективно заменить свою скорость опытом, интеллектом и физической силой. Тебе не надо быть таким быстрым, как в 25?30 лет, но ты на той скорости накопил, безусловно, огромный колоссальный опыт, где ты можешь замедлиться, быть хитрее и умнее и продолжать играть до тех же 37?40 лет. Мы все понимаем, что дальше идет уже компромисс со здоровьем и отлично закончить свою профессиональную карьеру без большого количества хронических повреждений. Спросите меня, вижу ли я проблемы в подготовке молодых игроков?

— Обязательно.

— Мне сложно быть объективным. Ко мне периодически обращаются молодые игроки, и я вижу их уровень физической и технической подготовки. Требуется коррекция. Но это несколько игроков из всех, которых я видел. Чтобы делать выводы о качестве работы с молодыми игроками, нужно общаться с их тренерами. Я сам отчасти полупрофессиональный баскетболист, окончивший спортивную школу. Помню, как готовили меня в далеких 90-х. Да, это было неоднозначно. Я бы многое поменял в физической подготовке и технической. А вот в баскетбол меня классно научили играть. Надеюсь, что сейчас ситуация меняется в связи с доступностью образовательной среды, где можно учиться у хороших специалистов хорошим вещам.

— Давайте по-другому сформулирую вопрос. Почему приезжают топовые легионеры, а у нас топовых игроков, которые могли бы так соперничать с легионерами, очень мало? Почему так?

— Мое мнение: мы не уступаем по физической силе, мы не уступаем по таким вещам, как чувство времени и пространства. Мы сильно проигрываем по индивидуальным навыкам, взять хотя бы дриблинг. Не уделяется достаточно времени на проработку базовых вещей — как водить мячи, как отдавать передачу, обыгрывать один в один. Наверное, как-то больше идет перекос уже с раннего возраста на скорость и силу. Потому что так может быть проще выиграть в детстве.