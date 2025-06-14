Тренер УГМК назвал сильные и слабые стороны Олаири Косу

Врач-реабилитолог и тренер по ОФП баскетбольного клуба УГМК Александр Лисичкин в интервью «СЭ» высказал свое мнение о форварде сборной России Олаири Косу, которая сейчас выступает за «Миннесоту».

— Олаири Косу готова к НБА в свои 20 лет? Насколько это целесообразно и своевременно?

— Опять же, если разбирать эту ситуацию с точки зрения меня как врача-реабилитолога и тренера по физподготовке, чтобы подойти к следующему чемпионату, лучше провести межсезонье более спокойно. Если как простого человека, который болеет за баскетбол и за достижения конкретных игроков, то чем раньше туда отправится любая баскетболистка, тем будет лучше. У нее будет больше времени, чтобы понять, где ей нужно прибавлять.

— Какие сильные качества Олаири вы бы выделили?

— Олаири прекрасно чувствует, когда нужно делать кат. У нее все отлично с показами, зашагиванием и завершением из-под кольца. Я считаю, что ей это очень сильно пригодится в WNBA, особенно в игре против тех девчонок, которые любят прыгать. Они как раз и будут прыгать на эти показы.

У Олы, на мой взгляд, отличная защита на тройке, и она еще при этом может защищаться на четверке. На позиции тяжелого форварда ей придется защищаться против девушек габаритов Клюндиковой. Но я уверен, что у Олаири достаточно сил, чтобы побороться в защите.

У Олы прекрасный высокий прыжок, при этом у нее серийный высокий прыжок, и она чудесно пользуется этим на подборах. И в принципе у Косу есть вот эта чуйка от Денниса Родмана, где нужно оказаться, чтобы подобрать мяч, при этом у нее достаточно сил, чтобы остаться на этом месте и ее не сдвинули.

— И что могло бы быть лучше?

— Мог бы быть лучше бросок, могла бы быть лучше передача, обыгрыш лицом мог бы быть лучше. В принципе достаточно, если в этих компонентах она прибавит, рано или поздно это сделает ее уже на шаг или на два выше остальных.

Косу была выбрана «Миннесотой» под 15-м номером драфта женской НБА-2025.