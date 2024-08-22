Тренер сборной Колумбии заявил, что команда продолжит выступление в Кубке дружбы
Главный тренер сборной Колумбии Хорхе Баскес заявил, что команда продолжит выступление в Кубке дружбы.
«Этот вопрос [участия] изначально решался на уровне федераций. Федерации общаются между собой. Возникло небольшое недопонимание, что нас расстраивает, — приводит ТАСС слова Баскеса. — Мы планируем продолжать участвовать, получать опыт. Работать над техникой, бросками, совершенствоваться».
21 августа сборная Колумбии уступила «Парме» со счетом 53:155. После игры Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла сборную на турнир в Россию.
Источник: ТАСС
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