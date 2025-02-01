Ольга Доронина: «После удаления Низамовой пришлось доигрывать без замен»

Главный тренер сыктывкарской «Ники-Лузалес» Ольга Доронина после поражения от московского МБА (56:66) сказала, что команда расстроена четвертым местом в Кубке России, и еще раз отметила кадровые проблемы.

«У нас и так была ограниченная ротация, так еще и Карина Низамова быстро набрала пять фолов, и пришлось обходиться вообще без замен, — подчеркнула Доронина. — Конечно, тяжело, когда отсутствует столько игроков. Низкий процент попаданий случился на фоне недовосстановления после полуфинала. Карина и Настя (Логунова, — Прим. «СЭ») которые тащили нас в прошлой игре, сейчас были совсем без сил. Да, у МБА тоже есть потери, но у них есть вторая команда, откуда можно поднять молодежь, работает система подготовки. У нас такой возможности нет. Сейчас все устали, выплеснули эмоции и расстроены тем, что не получили тот результат, на который надеялись. Но у нас сейчас есть небольшой перерыв, вернемся домой и начнем с новыми силами готовиться к следующим матчам, улучшать нашу игру».

«Ника-Лузалес» идет четвертой в таблице чемпионата России, одержав 13 побед в 20 проведенных встречах.