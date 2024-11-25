Лукич считает, что российские баскетболисты не являются лидерами в своих клубах

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал игру российских баскетболистов в клубах.

В воскресенье, 24 ноября, Россия выиграла Кубок дружбы с участием Туниса и Ливии.

«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков. Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», — цитирует Лукича ТАСС.

Лукич возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он тренировал «Нижний Новгород» с 2017 по 2024 год.