Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 07:02

Лукич считает, что российские баскетболисты не являются лидерами в своих клубах

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал игру российских баскетболистов в клубах.

В воскресенье, 24 ноября, Россия выиграла Кубок дружбы с участием Туниса и Ливии.

«Сегодня игра нашей сборной против команды Ливии была лучше, мы были более дисциплинированными, меньше ошибались и больше реализовали бросков. Думаю, болельщикам были интересны наши матчи. Хочу поблагодарить команды Туниса и Ливии за то, что они приехали к нам и сыграли. Сбор был очень полезный, так как ребята получают мало игрового времени в своих командах, они не являются там лидерами, и это проблема», — цитирует Лукича ТАСС.

Лукич возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он тренировал «Нижний Новгород» с 2017 по 2024 год.

Источник: ТАСС
Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
Читайте также
The Economist узнал о готовности ВСУ отдать территории в обмен на мир
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Система РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 189 атак БПЛА ВСУ за прошедшую неделю
Генконсульство РФ проработало вопросы помощи пассажирам «Азимута»
Популярное видео
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кириленко о Кубке дружбы: «Для нас сейчас важен любой соперник»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости