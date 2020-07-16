Тренер Дончича продолжит работу в БК «Химки»

Словенский специалист Юре Дракслар продолжит работать в тренерском штабе БК «Химки» в должности тренера по физической подготовке и реабилитации после травм. Новый контракт со специалистом заключен до конца сезона-2020/21.

Дракслар перешел в «Химки» летом 2018 года. Он является выпускником Университета Любляны по специальности «Спорт, тренер по физической подготовке». Профессиональную карьеру начал в 2004 году как специалист по реабилитации профессиональных баскетболистов. Работал в словенских клубах «Слован» (2004-2008) и «Олимпия Любляна» (2011-2014), чешской «Праге» (2014-2015) и польской «Зелена Гуре» (2015-2018). Параллельно приглашался на аналогичную должность в сборную Словении U-20 (2005-2008), сборную Словении (2007) и сборную Боснии и Герцеговины (2012-2013). Помимо баскетбола, работал в гребле и плавании. На протяжении последних нескольких лет является личным тренером по индивидуальной подготовке главной молодой звезды НБА Луки Дончича, а также его соотечественника Луки Рупника.

В новом сезоне Дракслар будет работать с первой командой БК «Химки», а также молодыми игроками из фарм и молодежной команд клуба.