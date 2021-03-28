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Тренер баскетбольной команды из Петербурга умер во время матча

18:17

Тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга по баскетболу Виктор Королев умер во время матча за бронзовые медали первенства России, информирует сайт РФБ. Ему было 53 года.

«Встреча за 3-е место между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 была прервана на 9-й минуте при счете 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королев потерял сознание и скоропостижно скончался. В связи с этим департаментом РФБ по организации и проведению первенств России было принято решение не доигрывать этот матч и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1», — говорится в сообщении федерации.

Решение по поводу даты и места проведения матчей за медали будет принято в ближайшее время.

Российская Федерация Баскетбола выразила соболезнования родным и близким Виктора Королева, а также всем сотрудникам СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района Санкт-Петербурга, в которых он работал тренером.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/37688/prizery-pervenstva-rossii-sredi-yuniorok-2005-goda-rozhdeniya-opredelyatsya-pozdn

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