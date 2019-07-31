Тимофей Мозгов: "Химки – мой родной город"

Центровой Тимофей Мозгов прокомментировал возвращение в "Химки". Сегодня 33-летний игрок подписал контракт с командой на один год.

"В "Химки" я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением, – приводит слова Мозгова официальный сайт команды. - Здесь меня все ждут и любят, Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом, мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем".