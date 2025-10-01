Баскетбол
Сегодня, 22:10

Татьяну Овечкину наградили почетным знаком за развитие олимпийского движения в России

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Это произошло на матче открытия сезона между «Динамо» и «Надеждой»

«Почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» по ходатайству РФБ вручил генеральный секретарь ОКР Виктор Березов. Выражаем Татьяне Николаевне благодарность за неоценимый вклад в развитие отечественного баскетбола и многолетний добросовестный труд», — говорится в заявлении Российской федерации баскетбола (РФБ).

Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы. После завершения профессиональной карьеры она работала главным тренером женского «Динамо» (Москва) и выиграла с командой четыре чемпионата России подряд. С 2003 года Овечкина отошла от активной тренерской деятельности.

Источник: РФБ
  • andy1962

    ждали, пока Овечкин станет рекордсменом? )))

    01.10.2025

