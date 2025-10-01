Суд в Париже 1 октября рассмотрит вопрос об экстрадиции в США российского баскетболиста Касаткина

1 октября суд в Париже рассмотрит вопрос по поводу экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщает РИА «Новости». Заседание запланировано на 15.00 по московскому времени.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числа два федеральных учреждения.

Ранее французский адвокат россиянина Фредерик Бело сообщил, что защита подала возражения против экстрадиции в США.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Спортсмен находится под стражей с 23 июня. 27 августа суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении под судебный надзор.

Касаткин играл за команду Университета штата Пенсильвания в NCAA и МБА.