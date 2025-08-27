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Суд отклонил ходатайство российского баскетболиста Касаткина об освобождении под судебный надзор

Алина Савинова

Ходатайство арестованного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина об освобождении под судебный надзор отклонено судом Парижа, сообщает РИА Новости.

21 июня россиянин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Спортсмен находится под стражей с 23 июня.

В среду в столице Франции проходит судебное заседание по ходатайству защиты Касаткина о его освобождении под залог. Предыдущий запрос на замену содержания в СИЗО на судебный надзор отклонили.

Даниил Касаткин.Дело Касаткина вышло на новый этап: США направили официальный запрос Франции на экстрадицию баскетболиста

Ранее сообщалось, что спортсмену может грозить до пяти лет в тюрьме по статье о «компьютерном мошенничестве» и до 20 лет за «электронное мошенничество».

Касаткин — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА. С 2021 года он выступал в Единой лиге ВТБ за московский МБА, но 3 июля расторг с клубом контракт.

Источник: РИА Новости
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Баскетбол
Даниил Касаткин
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