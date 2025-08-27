Сторона Касаткина ждет уведомления от генеральной прокуратуры Франции о выдаче американского запроса на экстрадицию

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, Фредерик Бело, прокомментировал «СЭ» отказ суда в освобождении спортсмена.

«Следственная палата отклонила наше ходатайство об освобождении. Она не указала мотивацию своего решения, что является исключительным случаем. Я обратил на это особое внимание. Поэтому мы не знаем, по каким причинам наш запрос был отклонен. Мы узнаем об этом только через 3 дня. Вероятно, это будет просто юридическая «обёртка». Мы глубоко сожалеем об этом решении, поскольку Даниил Касаткин предоставил все гарантии, которые обосновывают его освобождение.

Сейчас мы ждем уведомления от генеральной прокуратуры, о выдаче американского запроса на экстрадицию. Генпрокуратура вызовет нас для этого.

Тогда мы подготовим нашу защиту с учетом доказательств, представленных в обоснование запроса об экстрадиции», — сказал Бело.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Спортсмен находится под стражей с 23 июня.

В конце июля Касаткин выражал надежду на то, что его поместят под домашний арест на время расследования.