Станислав Шевченко: «Для женской сборной России много кандидатов на должность главного тренера»

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что организация рассматривает специалистов на должность главного тренера женской сборной России, сообщает ТАСС. Окончательное решение будет принято во второй половине ноября текущего года.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России является итальянец Серджио Бузато, который был назначен после увольнения Вадима Панкова.

— В ноябре будет президиум федерации, на котором мы взвесим все варианты, — приводит слова Шевченко ТАСС. — Сейчас я комментировать это не могу. Решение президиума мы узнаем во второй половине ноября. Для сборной России всегда есть очень много кандидатов.

Сборная России вместе с 53-летним Бузато заняла третье место на Кубке мира — 2019.