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Стал известен окончательный состав сборной России для участия в олимпийской квалификации

16:00
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Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Сергеем Базаревичем назвал список из 12 баскетболистов, которые будут заявлены на отборочный турнир в Сплите.

Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахшвили (ЦСКА-2), Михаил Кулагин («Енисей»), Иван Ухов (ЦСКА).

Форварды: Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»).

Центровые: Тимофей Мозгов («Химки»), Владимир Ивлев («Парма»).

Отборочный мини-турнир пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне в группе А сыграют с командами Германии и Мексики, в группе В выступят команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Первые две команды из каждой группы выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38096/obyavlen-sostav-sbornoj-rossii-na-olimpijskuyu-kvalifikaciyu

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