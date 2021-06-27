Стал известен окончательный состав сборной России для участия в олимпийской квалификации
Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Сергеем Базаревичем назвал список из 12 баскетболистов, которые будут заявлены на отборочный турнир в Сплите.
Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахшвили (ЦСКА-2), Михаил Кулагин («Енисей»), Иван Ухов (ЦСКА).
Форварды: Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»).
Центровые: Тимофей Мозгов («Химки»), Владимир Ивлев («Парма»).
Отборочный мини-турнир пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне в группе А сыграют с командами Германии и Мексики, в группе В выступят команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Первые две команды из каждой группы выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38096/obyavlen-sostav-sbornoj-rossii-na-olimpijskuyu-kvalifikaciyu
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