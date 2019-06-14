"Спартак" сохранит прописку в Суперлиге-1

Вице-чемпион суперлиги прошедшего сезона "Спартак"​ продолжит выступать в турнире, несмотря на проблемы с финансированием. Задолженность петербургского клуба перед игроками и тренерским штабом составляет два месяца.

– Клуб продолжит свое существование, на этой неделе врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов это подтвердил и дал гарантии на участие команды в Суперлиге-1, – цитируют "Известия" президента "Спартака" Андрея Фетисова. – Работа ведется. Конечно, нам хотелось бы быстрее закрыть все задолженности перед игроками и спокойно формировать команду на следующий сезон. К сожалению, не от нас всё зависит. Но паники никакой нет.