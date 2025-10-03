Баскетбол
Сегодня, 14:30

Советский баскетболист Петраков назвал знаменитых тренеров Гомельского и Кондрашина стукачами

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Виктор Петраков.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Экс-баскетболист ЦСКА и сборной СССР, 10-кратный чемпион страны Виктор Петраков в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» рассказал, с какими проблемами сталкивались спортсмены при прохождении советской таможни.

— Жармухамедов рассказывал вам, как вообще пришло в голову привезти из американского турне пистолет?

— Объяснял так: он лежал в прикроватной тумбочке, в нижнем ящичке. Мужики любят оружие. Вот Жар и кинул к себе в баул. Причем не ПМ какой-нибудь, а мелочь. Что-то вроде «бульдога». Знаете, в чем проблема? В том, что уже ездили без таможни. Разбаловались!

— А в тот раз кто-то стукнул?

— Да. Стучали всегда либо Гомельский на Кондрашина, либо Кондрашин — на Гомельского. Раз тренером сборной был Владимир Петрович, значит, доложил Александр Яковлевич.

— Гомельский не подозревал, что сгорят игроки его же ЦСКА?

— Да. Хотя нас предупреждал: «Ребята, уезжая со сборной, не борзейте». Мы же знали, что Арзамасков, Макеев и Саша Белов возят за всю Европу.

— Все — из ленинградского «Спартака».

— Да. Мощнее их возил только Миша Коркия. У него красных линий не было.

Виктор Петраков.Виктор Петраков: «Прижал Кондрашина к стене, уже кулак занес. Бог отвел»

— Где Коркия, там и Саканделидзе?

— Нет, Сако осторожный. А Миша — такой кутаисский понтярщик. Все рекорды бил! Специализировался на магнитолах. Разрешены к провозу две. Могут закрыть глаза на третью. Миша притащил 15!

— Конфисковали?

— Да. Но потом в каждую поездку Миша что-то у таможенников изымал. Все же лежит на сохранении. Как едет сборная — одну возвращают.

— Кстати, в истории с Жармухамедовым мы слышали другую версию. Будто в Штатах команду повезли в тир. Александр Белов получил пистолет в подарок от хозяина как самый меткий, Жармухамедов — как слепец. Не попавший ни в одну мишень.

— Допускаю! Но я вам озвучиваю версию, которую слышал от самого Жара. Якобы кто-то живший до него в номере оставил пистолет в тумбочке. Говорил: «Открываю — лежит».

— Вы-то верите в эту версию?

— Никто не верит. Главное, в КГБ не поверили. Поэтому Жар лишился звания заслуженного, год был невыездным.

Виктор Петраков
Владимир Кондрашин
