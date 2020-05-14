Соколовский призывает ввести жесткий лимит на легионеров

Чемпион Европы-2011 Борис Соколовский считает, что минусом президента РФБ Андрея Кириленко является то, что он мало бывает в России. По мнению тренера, нужно ужесточить лимит на легионеров.

— Из минусов нынешнего президента РФБ, и здесь я соглашусь со многими нашими заслуженными ветеранами, — то, что он мало бывает в России, — цитируют «Известия» Соколовского. — Его узнаваемость за счет блестящей карьеры в НБА могла бы помогать в популяризации баскетбола в регионах. Но Андрей не так часто ездит по городам России. Ему стоит уделить этому больше внимания, ведь его приезды могут не только вдохновить детей развивать свои навыки, но и поспособствовать созданию новой инфраструктуры. Во многих регионах по-прежнему острая нехватка залов. Знаю об этом не понаслышке, так как последние два года возглавлял клуб Суперлиги-2 «АлтайБаскет». Еще отдельная тема — лимит в женском баскетболе. Семь-восемь легионеров в заявках клубов женской Премьер-лиги — это перебор.

— Какой оптимальный лимит?

— Квоту надо сократить до четырех легионеров в заявке, которые могут выходить на паркет без каких-либо ограничений. Считаю, это даст возможность нашим игрокам полноценно развиваться. С одной стороны, они будут перенимать опыт у сильных иностранных баскетболисток, с другой — получать значительно больше игрового времени.

Считаю, что Кириленко надо сделать это волевым решением. Вынести вопрос на исполком РФБ и привести доводы, почему надо срочно менять регламент. Российские баскетболистки почти не играют в Евролиге, выходят на паркет только в «мусорное» время. В Премьер-лиге статистика чуть лучше, но ее тоже нельзя назвать оптимальной. Как итог — женская сборная пропускает уже вторые Олимпийские игры подряд. Хотя совсем недавно об этом даже страшно было подумать. Мы всегда были среди лидеров на самых крупных турнирах, а теперь не можем попасть в топ-6 на Евробаскете, чтобы отобраться в олимпийскую квалификацию. УГМК и курское «Динамо» уже выиграли Евролигу. Пора умерить амбиции и поработать на благо российского баскетбола.