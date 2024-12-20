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Сегодня, 17:05

Соколовский: «Рекомендовал бы руководству «Динамо» утвердить Шумихина главным тренером»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Заслуженный тренер России Борис Соколовский, выигравший с женской сборной России Евробаскет-2011, поделился с «СЭ» мнением об уходе Игоря Грачева с поста главного тренера курского «Динамо».

«Грачева я знаю, как успешного тренера и отличного игрока. Он выступал под моим руководством три года, и тогда у нас сложились самые хорошие отношения на уровне тренер-игрок. Когда я пришел в «Самару» (он занимает пост главного тренера резервной команды клуба — Прим. «СЭ»). Игорь стал чемпионом Суперлиги, сменив на посту главного тренера Сергея Зозулина.

В целом у него были удачные сезоны, поэтому как главный тренер, — он высоко котируется. В первом же сезоне во главе с женской «Самарой» Грачев занял пятое место. Не без доли везения, но это ни нивелирует успехи тренера. Единственный вопрос, который есть к Игорю — недостаток коммуникации с игроками. Он немного закрытый в себе. При этом всегда остается честным, прямолинейным с игроками. Выражаю сожаление в связи с его отставкой, но решение любого руководства по рокировки тренерских кадров надо уважать. Им виднее, они ближе к команде».

— Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Шумихин, которого вы также хорошо знаете.

— Да, мы вместе работали в «Динамо» Новосибирск. Я могу сказать, что меня удивила формулировка: «Будет готовить команду на одну игру». Считаю, что Дмитрий давным давно созрел для самостоятельной работы в топ-клубе. Закончил школу ФИБА, погружен в баскетбол со всей страстью, специализируется именно на женском баскетболе. Хорошо разбирается в женской психологии, имеет великолепные теоретические и тактические знания. Плюс Шумихин имеет успешный опыт работы в сборных России. Например, он был ассистентом Александра Ковалева на победном ЧМ U-19, когда наши девушки обыграли в финале США.

— Как оцените его опыт именно в роли главного тренера?

— До моего прихода в Новосибирск у него были достаточно успешные сезоны в роли наставника. Он великолепно учитывает особенности каждого игрока. Повторюсь, женский баскетбол — это его конек. Поэтому я бы рекомендовал руководству «Динамо» дать Шумихину шанс. Хотел бы, чтобы мое мнение услышали — а решать, конечно, им.

Грачев возглавлял курян с лета 2023 года.

Баскетбол
ЖБК Динамо (Курск)
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